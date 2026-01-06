セーフィーが３営業日ぶりに反発している。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、タイに現地法人を設立したと発表。今後の展開などが期待されているようだ。 同社は２４年２月に駐在員事務所を設立し、タイ市場に参入。同市場での事業を本格的に拡大するにあたり、営業と現地サポート機能を強化するため現地法人を設立したという。 出所：MINKABU PRESS