６日に実施された１０年債入札（第３８１回、クーポン２．１％）は、最低落札価格が９９円９９銭（利回り２．１０１％）、平均落札価格が１００円０４銭（同２．０９５％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は５銭で、前回（昨年１２月２日）の４銭からやや拡大。応札倍率は３．３０倍となり、前回の３．５９倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS