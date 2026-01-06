オクラホマシティ・サンダー vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年1月6日（火）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 97 - 124 シャーロット・ホーネッツ NBAのオクラホマシティ・サンダー対シャーロット・ホーネッツがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターは