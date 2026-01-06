卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」は、7日から11日にかけてカタール・ドーハで開催される。新シーズン最初の国際大会となっており、各選手の活躍に期待が高まっている。中でも、日本の実力者が揃う女子シングルスは注目の戦いとなる。5日には組み合わせも決まっており、激戦が予想される。 ■大藤は世界2位・王曼碰と激突 カタール・ドーハで開幕するWTTシリーズ初戦に