6日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝156円36銭前後と、前日午後5時時点に比べ61銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円48銭前後と2銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース