DMM.comが運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」上で縦型ショートドラマを配信するサービス「DMMショート」にて、本日（1月6日）正午より新たなオリジナル縦型ショートドラマ『センプラ 相方が親友で時どき恋人』（全30話）の独占配信がスタートした。【画像】ショートドラマ『センプラ 相方が親友で時どき恋人』場面写真本作は、DMMグループのデジタルコミック出版社「CLLENN」発行の河飯じろうによるBLコミックが原作