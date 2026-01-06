吉野家が、昨年期間限定で販売された「厚切り豚角煮定食」を期間限定で販売開始することを6日までに発表した。【写真】極厚！食べ応えありそうな「厚切り豚角煮定食」昨年の販売時に「柔らかく食べ応えがある」「味変が楽しい」などの声が寄せられていた「厚切り豚角煮定食」を、きょう午前11時から期間限定で再販売。柔らかい豚バラ肉を厚切りで仕上げ、ねぎラー油やからしを合わせることで味の変化も楽しめる商品となってい