ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日で開幕まで１か月となった。今回、日本の新たな「お家芸」となる可能性があるのが、スノーボードのビッグエア（ＢＡ）。男女ともに多彩な持ち味の選手がそろい、メダル量産の期待が高まる。（小沢理貴）男子荻原初の６回転半／女子深田次世代エース表彰台常連巨大なジャンプ台から飛び出し、技の難易度などを競うＢＡは２０１８年平昌（ピョンチャン）大会から正式種目となり、２２年