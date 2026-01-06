男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。M！LKの楽曲「好きすぎて滅！」のヒットに感謝した。10月27日に配信リリースした「好きすぎて滅！」はSNSを中心に大バズり。語尾に「滅」を付ける“滅構文”も流行している。AppleMusicグローバルTop100では22位にランクイン。日本人アーティストでは6位だった。佐野は「世界22位だと……」と驚き。「皆さん、たくさん聞いてく