アメリカ・ニューヨークのスーパーで、突然、商品棚から火が上がる火事が起きた。地元消防によると、従業員の男が商品に火をつける姿が防犯カメラに記録されていたという。紙製品に引火し一瞬で巨大な火柱に…2025年、ニューヨークのスーパーマーケットでカメラが捉えたのは、突然炎が立ち上る瞬間。スーパーの陳列棚から突然、商品が落下し、炎に包まれた。異変に気付いたのか、すぐそばにいた客もあわてて後ずさり。カートを引い