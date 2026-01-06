AIブームの影響でメモリ価格などが高騰するなか、Samsungの次期スマートフォンであるGalaxy S26シリーズ、ならびにGalaxy Z Fold8とGalaxy Z Flip8の価格は、前モデルと同じ水準に据え置かれるとの噂が報じられています。 ↑価格はそのままで。 以前にはSamsungがGalaxy S26シリーズの価格設定に苦慮していると伝えられていました。メモリに加え、カメラモジュールやチップセット、有機ELパネルなど、主要部品の価格が軒並み