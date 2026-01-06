Image: AOOSTER このユニット1つでPC性能をブースト。ミニPCやNASを展開するAoostar（オースター）から、OCuLinkおよび2基のThunderbolt 5ポートを搭載した外付けGPUドック「Aoostar EG02」が発表されました。ATXまたはSFX電源ユニットからミニPCへ直接給電もできるので、配線をシンプルにまとめられるのが強みですね。電力供給とデータ転送の両方をThunderbolt 5でサポート