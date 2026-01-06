ママ友とのランチ会でうっかり自分の職業を話したところ、予想外に食いついてきたママ友たち。その後は意外な展開が待っていて！？ 筆者の友人C子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 「実は」職業の話をすると→ママ友「えっ！？」 子供のママ友とのランチ会で「以前は幼稚園の先生をしていて」 と何気なく話したところ、ママ友たちが 「えっ、そうなの？」「先生だったんだ！」 と予想外に大きなリアクショ