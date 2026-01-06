トミー・リー・ジョーンズ（79）が、娘のヴィクトリア・ジョーンズ（34）の死を受け、声明を発表した。父子共演などをしていたことでも知られる娘のヴィクトリアが1日、サンフランシスコ内のホテルで遺体で発見されたことが先日報じられていた。 【写真】実力派俳優が死去、60歳自宅で血だらけで発見される トミーはUsウィークリー誌にこう声明を出している。「皆様からの温か