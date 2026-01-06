今日1月6日10時18分頃に島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。この地域では過去に、大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があります。揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意するとともに、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もあるため、気象庁は注意を呼びかけています。島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生今日1月6日10時1