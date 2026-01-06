ロッテリア（東京都港区）のハンバーガーショップ「ロッテリア」が、1月7日から「牛すき焼きバーガーフェア」を開催。「とろたま牛すき焼きバーガー」など3商品を期間限定で発売します。【画像】厚みヤバい！コチラが”すき焼き！”なバーガーです！「とろたま牛すき焼きバーガー」は、牛カルビ肉としらたきに特製すき焼きソースを合わせ、ハンバーグパティや「とろ〜り半熟風たまご」、レタス、マヨネーズなどとともに、“ふ