菱野温泉常盤館は、2026年1月8日(木)より菱野温泉「常盤ヶ池」にて、氷柱と光をテーマにしたイベント「光の氷柱と寒の灯籠2026」を開催。冬の新たなスポットとして製作された氷柱と、歴史ある温泉地を彩る灯籠が織りなす幻想的な風景が登場します。 菱野温泉常盤館「光の氷柱と寒の灯籠2026」  開催期間：2026年1月8日(木)〜2026年3月15日(日)点灯時間：17:30〜23:00入場料：無料駐車場：特設専用駐車場を利用（※