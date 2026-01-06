大相撲初場所（１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて横綱・大の里（二所ノ関）が６日、東京・足立区の境川部屋へ出稽古した。幕内・平戸海（境川）を指名し１５番連続で取ったがいきなり２連敗。１１月の九州場所・千秋楽で左肩鎖関節脱臼で休場した影響か得意の左おっつけの攻めは迫力を欠き、攻めきれない場面もあった。一方で左上手を引いて前に出て勝つなど力強さをみせ、８勝７敗。「まだ完全ではない。ここからまた立