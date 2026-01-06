日本ハムの山崎福也投手は６日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開。強い寒風の中、キャッチボールやランニングで約１時間汗を流した。今オフは球速や球威アップに取り組んでおり、現状を聞かれると「筋力アップはもちろんですけど、体の投げる方の使い方も見直して、去年のシーズン終盤ぐらいから取り組んでいるので、そこのレベルは少しずつ上がってます。球筋や球の勢いは少しずつよくなっている感じはありますね」と