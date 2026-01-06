外国人社員を雇用する日本企業に向けた新たな学習支援として、オンライン言語交換サービス「まなびね」が、2026年より本格稼働を開始。日本語を学びたい外国人と、外国語を学びたい日本人を1対1でつなぎ、互いに教え合うプラットフォームを提供します。 オンライン言語交換サービス「まなびね」  本格稼働：2026年より公式サイト： https://manabine.jp/言語交換の説明： https://manabine.jp/info/656/ 「ま