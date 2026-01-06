6日午前10時18分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。鳥取県出身の俳優・山本舞香さんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。「実家に飛んで帰りました」と、報告しました。 【写真を見る】【 鳥取出身・山本舞香 】鳥取・島根で震度5強「実家に飛んで帰りました」ＳＮＳで呼びかけ「安全な場所に避難してください」「近所の方を声をかけてあげたりしてください」山本舞香さ