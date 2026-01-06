現役世代も全体の3割に 「孤立死」の現状2025年4月、内閣府の有識者会議が、「孤立死」について、初めての推計を発表しました。【写真を見る】孤立・孤独を防ぐ。LINEを使ったNPOの見守りサービスを自治体が活用へ自宅で誰にも看取られず亡くなる「孤独死」という言葉もありますが、ここでは「孤独に亡くなり、死後8日以上経って発見され、生前、社会的に孤立していた」とみられる人を「孤立死」と定義しています。「孤立死」は高