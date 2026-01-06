【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は５日、米国がベネズエラで軍事作戦を展開したことを受け、緊急会合を開いた。米国はベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の拘束について、麻薬密輸事件に関する「合法的な法執行だ」と主張した。各国からは、米国の武力行使は国際法に違反するとして、国連憲章の順守を求める声が相次いだ。会合冒頭で、国連のローズマリー・ディカルロ事務次長は、国連憲章で他国への武力行使