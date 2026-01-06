岐阜県警で仕事始め式が行われ、幹部らが犯罪抑止に向けて決意を新たにしました。 【写真を見る】岐阜県警で仕事始め式 犯罪抑止に決意 三重県庁では一見知事が年頭挨拶 ｢当たり前のことを当たり前に｣ 人口減少や災害などの“備え”呼びかける （岐阜県警 三田豪士本部長）「刑法犯認知件数が4年連続で増加し、ここで増勢に歯止めをかけなければ治安悪化が加速する正念場にある」 岐阜県警本部で行われた仕事始め式には、幹部ら