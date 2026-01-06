女優で声優の戸田恵子が5日に自身のアメブロを更新。女優の珠城りょうと名古屋で食事をしたことを報告した。この日、戸田は「朝からお布団干したり、ちまちまと部屋の中の雑事をやったり、それでもまだ色々やれてない」と近況を報告。「もちろん大掃除も済んでなーい！」とコメントした。続けて「夕方から名古屋入り」と報告し「珠城りょうちゃんとご飯食べましたー！」と珠城との2ショットを公開。「私の大好きな味噌炊き鍋にお連