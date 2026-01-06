地震の影響で山陽新幹線は岡山から広島の間で運転を見合わせています。運転再開は午後1時ごろの見込みです。また、新大阪から岡山までと広島から博多までの一部列車に遅れが出ています。在来線でも、芸備線の三次から広島の間で一部列車に遅れが出ています。（2026年1月6日午前11時40分時点）