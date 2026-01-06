5日午後4時半ごろ、石川県小松市白山町の市道で、道路を渡っていた男性が乗用車にはねられました。この事故で近くに住む96歳の男性が病院に運ばれ、約12時間後に死亡が確認されました。現場は片側1車線の見通しのよい直線道路で、男性は横断歩道がない場所を渡っていたということです。警察は車を運転していた小松市の57歳の男性から話を聞くなどして事故の原因を調べています。今年に入って石川県内での交通死亡事故が発生したの