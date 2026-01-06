巨人からポスティングシステムを申請してメジャー挑戦し、ア・リーグ東地区の強豪トロント・ブルージェイズと契約した岡本和真内野手に、巨人が球団公式ＳＮＳでエールを送った。岡本和真「ＭａｋｅＹｏｕｒＭａｒｋｉｎＴｒｏｎｔｏ」（トロントで名を上げよう」と新天地での成功を願うメッセージを記した。球団はこの日、岡本がブルージェイズとの契約に合意したと改めて公式発表。契約は４年総額９４億円で背番