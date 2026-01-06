茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、女性は襲われた後、短時間で死亡したとみられることが分かった。この事件は2025年の大晦日、水戸市加倉井町のアパートで、この部屋に住むネイリストの小松本遥さん（31）が殺害されたものだ。その後の取材で、司法解剖の結果、小松本さんは襲われてから約1時間以内に死亡したとみられることが分かった。死因は、頭を鈍器のようなもので殴られたことと、首を刃物のよ