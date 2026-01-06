歌手のジンデニムさん（本名キム・ジョンヨプ）の訃報が、遅れて伝えられた。【写真】元旦が誕生日…1月5日に急逝した韓国俳優1月3日、ジンデニムさんのSNSアカウントには、妹による長文が掲載された。投稿によると、ジンデニムさんは2025年12月17日夜、事故によりこの世を去ったという。2015年から双極性障害および統合失調症状の治療を受けてきたが、病状の悪化に伴う事故による転落死と説明されている。享年29。また、「これま