メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県岩倉市の住宅で男性の遺体を放置し遺棄したとして、68歳の男が逮捕されました。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、岩倉市の無職、樋口敏樹容疑者(68)です。 警察によりますと、樋口容疑者は去年11月ごろ、自宅で無職の石黒勇さん(69)が死亡しているにもかかわらず、そのまま放置し遺棄した疑いがもたれています。 樋口容疑者と石黒さんは同居していたとみられ、5日に石黒さんの親族