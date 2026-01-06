老舗「蝦神龍蝦」のスパイスがきいた「十三香」味のザリガニ料理＝2021年7月5日、中国・江蘇省、井上亮撮影 「ビールと言えばソーセージ」「いや、枝豆だ」「串カツだろう」。そんな居酒屋談義を根底から覆すビールのおつまみが中国にはあります。それはザリガニ。厄介な外来種として知られる存在が、どうして人気メニューになったのか。今回は江蘇省の養殖場と老舗店を訪れ、その歴史と味の秘密を探りました。この記事