ソニー・ホンダモビリティ代表取締役 会長 兼 CEO 水野泰秀氏 ソニー・ホンダモビリティは、米ラスベガスで開催されるCES 2026に先立ち、米国時間1月5日にプレスカンファレンスを開催し、新たなプロトタイプ「AFEELA Prototype 2026」を世界初公開した。 AFEELA Prototype 2026は、「AFEELA 1のコンセプトを踏襲しながら空間の自由度を高め、より多くのお客様に喜んでいただけることを目指したプロトタイプ」。