6日午後0時43分ごろ、鳥取県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、鳥取県の境港市と鳥取日野町です。【各地の震度詳細】■震度2□鳥取県境港市鳥取日野町■震度1□鳥取県米子市日吉津村鳥取南