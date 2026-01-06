冬型の気圧配置が次第に緩み、日本海側の雪はやんでくる所が多くなるでしょう。太平洋側は広く晴れて乾燥が続くため、火の元など注意が必要です。火曜日も日本海側では雪の降っている所がありますが、午後は雪の範囲が狭くなる見込みです。太平洋側は午後も広い範囲で晴れて空気が乾くため、火の元や体調管理などご注意ください。最高気温は月曜日と同じか低い所が多く、特に北日本は厳しい寒さです。北海道は各地で真冬日で、青森