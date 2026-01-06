アメリカに拘束され麻薬テロなどの罪に問われているベネズエラのマドゥロ大統領が5日、ニューヨークの裁判所に初出廷し、マドゥロ氏は無罪を主張しました。記者「マドゥロ大統領を乗せた車が裁判所をあとにします」罪状認否の手続きはニューヨークの連邦地裁で5日、正午から30分ほど行われました。マドゥロ氏は麻薬テロやコカイン密輸など4つの罪で起訴されていて、アメリカメディアによりますとマドゥロ氏は、「私は無実で、無罪