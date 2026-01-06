男性16人組「THERAMPAGE」の浦川翔平（28）が5日、TBS「今夜は5人で占います」（後11・56）に出演。2026年の運勢を占われた。この番組は、西洋占星術、タロット、手相、四柱推命などジャンルの異なる5人の占い師がゲストを一斉に占う占いショー。浦川は日頃、メンバーから初対面の人との関わり方に慎重になるよう注意されているとして、人間関係のトラブルが起きるか尋ねた。この質問に5人の占い師は満場一致で“起きる”