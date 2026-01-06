アメリカのトランプ大統領は南米ベネズエラへの軍事攻撃を巡り、アメリカはベネズエラとは「戦争状態ではない」と語りました。トランプ大統領は5日NBCテレビのインタビューに応じました。この中でトランプ氏はベネズエラへの軍事攻撃を踏まえ「まず国を立て直さなければならない。国民が投票することすら不可能だ」と述べ、政権によるベネズエラへの長期的な関与を示唆しました。さらに「我々は麻薬を売る者たちと戦っている」と語