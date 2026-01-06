Snow Manの佐久間大介さんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。お年玉をもらった先輩アイドルを公表し、ツーショットを公開しました。【写真】Snow Man全員がお年玉をもらったアイドルは？「SnowMan全員！？」佐久間さんは「#SnowMan_DomeTour_ON_名古屋2日目 ありがとうございました！！」と投稿。続けて「そしてまさかの宮田くんからメンバー全員にお年玉をいただいてしまいました！！」と、Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんからお