中国のオンライン旅行予約プラットフォーム「Qunar．Com」は3日、元日に合わせた3連休（1〜3日）に中国人観光客の間で人気となった海外旅行先都市ベスト10を発表した。アジアの都市がベスト10を独占し、最も人気があったのは韓国・ソウルだった。3連休に「Qunar．Com」を利用した旅客は世界の約1000都市へのフライトを利用し、世界の約3000都市のホテルを予約した。海外への航空券を予約した人の年齢を見ると、23〜30歳の割合が36