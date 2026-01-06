気象庁によりますと、今後低気圧が急速に発達する見込みで、全国的にあさって（8日）は強風・風雪・高波への注意が必要だとしています。 【画像をみる】低気圧が急速に発達する見込み→今月8日は全国的に荒天か北日本と北陸は大雪による交通障害に注意雪雨シミュレーション きょう（6日）は・北日本と東日本の日本海側はは降雪による交通障害に注意・関東甲信地方は大雪に警戒、着雪、なだれにも注意 きょう（6日）か