2009年のJ２降格を知る１人だ。その後、G大阪への移籍を経て、19年夏にジェフに復帰。25シーズンは11試合に出場し、17年ぶりのJ１復帰に貢献した米倉恒貴の契約更新が１月６日に発表された。クラブの公式サイトで、米倉は以下のとおりコメントした。 「昨年は僕のサッカー人生の中で本当に最高の瞬間を経験することができました！あのスタジアム全体が１つになった最高の瞬間を一生忘れることはありません。本当にありが