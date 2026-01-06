様々なサッカー情報を発信している『Final Score Football』が１月４日、史上最高のアジア人選手トップ10を発表した。アジア人初のプレミアリーグ得点王に輝いた実績を持つソン・フンミンが１位、かつてブンデスリーガでゴールを量産したチャ・ボムグンが２位となり、韓国勢がワンツーフィニッシュした。ただ、最多は４人が名を連ねた日本勢だ。中田英寿が３位、本田圭佑が６位、香川真司が７位、長友佑都が９位でランクイン