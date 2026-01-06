鳥取県と島根県で6日、最大震度5強を観測した地震で、広島県内でも震度4を観測しました。広島県内では、広島市安芸区や安芸郡府中町、福山市、竹原市、三原市、尾道市、庄原市、江田島市など、11の市町で震度4を観測しました。この地震による津波の心配はないということです。県庁では職員たちが情報収集に追われました。県によると、午前11時時点で、震度4を観測した11市町では人や建物への被害は確認されていないというこ