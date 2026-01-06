北海道・門別警察署は2026年1月5日、詐欺の疑いで住所不定の会社役員の男（50）を逮捕しました。男は2021年2月16日ごろ、自身の借入金の保証人だった会社の同僚の男性（33）に対して、「返済する前に半分の1000万円を見せてくれないかと言われている。見せ金だから見せたらすぐ返す」などと噓を言い、同年2月17日から18日にかけ、2回にわたり現金合計500万円を自分の口座に振り込ませ、だまし取った疑いが持たれています。同