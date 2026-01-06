6日朝の阿蘇地方は平年を下回る冷え込みとなりました。熊本県内では今週金曜にかけ、厳しい寒さが続く見込みです。 放射冷却の影響で熊本県は朝から冷え込みが強まり、阿蘇市乙姫では最低気温が氷点下6.2度と、昨日の5日より4度以上低くなり霜が降りました。また熊本県阿蘇市役犬原では、近くの草木にはねた湧き水が凍り、自然がおりなすアート作品のような光景が見られました。 民間の気象会社ウェザーニュ&#12