木原稔官房長官は6日の記者会見で、中部電力が浜岡原発（静岡県御前崎市）で耐震設計の目安として想定する揺れ「基準地震動」を意図的に過小評価した疑いがあることを批判した。「原子力利用の大前提である安全性に対する国民の信頼を揺るがしかねない。あってはならない」と述べた。安全性に関し「稼働を計画する全ての原発に義務付けられている地震動策定が、正しい評価に基づくことは極めて重要だ」と指摘。中部電の対応に