ラクロスの男子アジア・パシフィック選手権は6日、ニュージーランドのウェリントンで開幕し、計7チームが2組に分かれて争う1次リーグでB組の日本は香港に20―5で快勝した。今大会は10人制で、来年の世界選手権の予選を兼ねる。日本は開催国枠で出場権を得ている。追加競技で採用が決まった2028年ロサンゼルス五輪は6人制で実施する。（共同）