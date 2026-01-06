警察庁によりますと、島根県と鳥取県で震度5強が観測された地震で、午前11時50分現在、死者や要救助事案の把握はないということです。また島根県、鳥取県では「灯籠が倒れた」「瓦が落ちた」などの複数の110番通報が入っていて、警察庁は警備第三課長を長とする災害警備連絡室を設置し情報収集に当たっています。