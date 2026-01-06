【「ドラゴンクエスト」シリーズ バレンタイン商品】 1月13日～ 順次発売 価格：1,728円～ スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズよりバレンタインシーズンに向けた新商品を発売する。通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」では1月31日に販売予定。全国10か所のプレミアム・アウトレットで開催中の「ドラゴンクエスト どう